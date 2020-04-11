2020/04/11 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي اليوم السبت، أن كسر حظر التجوال الصحي من قبل بعض المواطنين زاد من أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام صحة الرصافة لـواع: كسر الحظر زاد من عدد الإصابات بكورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام صحة الرصافة لـواع: كسر الحظر زاد من عدد الإصابات بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).