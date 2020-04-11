مقترح لإطلاق سراح سجناء في كوردستان

2020/04/11 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان، يوم السبت، مقترحا الى حكومة الاقليم بشأن نظام الاصلاحيات في الاقليم، بما يمكنها من اطلاق سراح عدد من المحكومين والمحتجزين.

وجاء في بيان للهيئة ورد لشفق نيوز، انه "بعد تشكيل لجنة خاصة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بهدف الاشراف على اعمال لجنة مجلس القضاء المشكلة من اجل اطلاق سراح عدد من المحتجزين والمحكومين، واستمرارا لاجتماعاتها التي عقدتها بشكل الاتصال المباشر (اونلاين)، قدمت اللجنة مقترحا الى حكومة اقليم كوردستان يتضمن تعديل نظام الاصلاح في اقليم كوردستان ومنح صلاحيات اكبر لوزير الشؤون الاجتماعية بما يمكنه من زيادة منح الاجازة من خمسة ايام الى شهر واحد للمحكومين بشرط ان تحتسب مدة الاجازة من المحكومية مثل مدة الحجز".

وأضاف انه "في الوقت الذي يهدف مقترح الهيئة ليكون علاجا اوليا لتلك الحالات الموجودة في الاصلاحيات لحين وضع وايجاد الية من قبل لجنة مجلس القضاء لاطلاق سراح عدد من المحتجزين والمحكومين".

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