اسبر وبنس في زيارة مفاجئة الى قاعدة عين الاسد بالعراق

2020/04/11 | 21:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت مصادر عراقية عن وصول نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع مارك اسبر مساء السبت إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار في زيارة ...

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