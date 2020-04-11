مواجهة مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين!!

2020/04/11 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب الصين تحولت الى قطب عالمي ” ثنائي” ، وأصبحت إحدى أقوى إقتصاديات العالم ، الذي تخشاه الولايات المتحدة ، وتضع لتقدمها العلمي والتقني والتجاري الواسع النطاق ألف حساب!! ويشعر خبراء المال والتجارة والاقتصاد والسياسة الأمريكان أن الصين تحولت في غضون العشر سنوات الاخيرة الى عملاق إقتصادي كبير ، يشكل ” تحديا” خطيرا للولايات […]

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