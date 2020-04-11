كركوك.. اعتقال قيادي في داعش متورط بمجزرة سبايكر

2020/04/11 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال قيادي في الفرقة الخاصة في محافظة كركوك،السبت، ان الفرقة القت القبض على احد قيادي داعش، فيما لفت الى ان المعتقل مشترك بجريمة سبايكر التي قتل فيها مئات الجنود العراقيين عندما احتل التنظيم الارهابي قاعدتهم قي قاعدة سبايكر بصلاح الدين.

وقال عقيل الكناني مسؤول اللواء ٦١ في كركوك، في تصريح لشفق نيوز، "القى ابطال اللواء 61 التابع للفرقة الخاصة المسؤول عن امن كركوك القبض على احد قيادي داعش الارهابي والمشترك بجريمة سبايكر" .

واوضح الكناني ، ان "قوه خاصة بامرة امر اللواء العميد ركن عباس الحسني القت القبض على الارهابي (م،س،ع،) وهو احد قيادي ارهابي داعش ومشارك باحداث سبايكر ويقود مجموعه من سبعة عناصر داخل كركوك وعليه امر قبض في جرائم صلاح الدين".

جدير بالذكر ان مجزرة سبايكر جرت بعد أسر طلاب القوة الجوية في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 حزيران 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) طالب في القوة الجوية العراقية وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء.

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