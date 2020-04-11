2020/04/11 | 21:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع اليعقوبي يوجه مكاتبه بزيارة الملاكات الطبية لدعم جهودهم في مكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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