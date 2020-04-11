كورونا يفرض سكونا غير مألوف في إسطنبول 

2020/04/11 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشدت شوارع المدن التركية ليل الجمعة، بآلاف المواطنين الذي خرجوا للتسوق قبل دخول معظم محافظات البلاد في حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة، في إجراء صارم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وعمّت الفوضى في أغلب المناطق بسبب الهلع الذي تسبب فيه القرار. وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لشجارات هنا وهناك بين المواطنين أمام أبواب المحال التي امتلأت بالمتبضعين ، إثر القرار الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية.

هذا مقطع آخر ايضا لعراك في اسطنبول خارج محل متخصص بالمواد الغذائية..



مثل هذه المشاهد لا تنقلها وكالة الاناضول مع انها حرفياً تمثل "#الرعب_يجتاح_تركيا" #SOKAĞACIKMAYASAĞI pic.twitter.com/M00TT6uMaQ— بن هباس 🇸🇦 (@5a1di) April 10, 2020

وكانت العاصمة أنقرة وإسطنبول مسرحا للتدافع بين المواطنين. وشهدت الطرقات ازدحاما مروريا حتى ساعات متأخرة قبيل سريان قرار الحظر.

وعلق مغرد على الفوضى التي عمت الشوارع، بالقول "يا أمتي، هذه الصور هي الضد الصريح لحملة "فلنغلق جميعًا من أجل الفيروس التاجي".

ثم تابع معلقا على مقاطع الفيديو "في مثل هذه البيئة، لا يمكن لأحد أن يوقف انتشار الفيروس، بل من المستحيل" إيقافه.

المغرد ناشد مواطنيه الالتزام بالحجر والدخول إلى البيوت لتجنب سيناريوهات أسوأ، وكتب "أتوسل إليك أن تعود الآن إلى منزلك ولا تخرج أبدًا لمدة 48 ساعة، لنفسك، لعائلتك، لتركيا ".

Ey milletim şu görüntüler adeta “Hepimiz koronavirüs kapalım” kampanyası yapmakla aynıdır.



Böyle bir ortamda kimse virüsün yaygınlaşmasını durduramaz.



İmkansız.Yalvarıyorum artık evinize dönün ve 48 saat hiç çıkmayın.



Kendiniz için, aileniz için, Türkiye için...



pic.twitter.com/ISyXdSMiDa— Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 10, 2020

واتخذت السلطات التركية قرار الحظر الشامل ليومين من دون سابق إنذار، وفق تعليقات مواطنين أتراك عبروا عن انزعاجهم من سوء تسيير "الرد على فيروس كورنا".

عمدة إسطنبول إمام أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب معارض لسياسة الرئيس رجب طيب إردوغان، قال إن الحكومة اتخذت القرار وحدها دون استشارة أحد بل ودون أن تكلف نفسها عناء إعلام المسؤولين المحليين.

Sosyal Mesafe ❌Maske❌Dikkat ❌Panik✔️NCOV-19✔️➡️Bu panik hiç iyi değil sadece 48 saat evde kalacağız!!!➡️ 1 aylık bireysel karantinalar, 1 aylık bütün önlemler sadece 2 saatte yok oldu#SOKAĞACIKMAYASAĞI#Türkiye#NCOV19#koronavirus pic.twitter.com/dwYCNiWxxL— MZK MEDYA (@mzk_medya) April 10, 2020

وتواجه تركيا منذ عدة أيام تسارعا في انتشار الوباء مع تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة يوميا منذ الرابع من أبريل.

وتخطت الجمعة عتبة ألف وفاة جراء فيروس كورونا مع إحصاء 98 وفاة جديدة، أعلنتها وزارة الصحة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن 1006 وفيات من أصل 47029 إصابة بالإجمال في تركيا، بحسب وزير الصحة فخر الدين قوجة خلال مؤتمر صحفي في أنقرة.

الوزير أشار إلى شفاء 2423 مريضا في المستشفيات، وذكر أن السلطات الصحية أجرت أكثر من 307 آلاف فحص لكشف الإصابة بالفيروس حتى الآن في تركيا، حيث تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بالوباء 2,15 في المئة، حسب قوله.

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