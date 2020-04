خبراء يحذرون من حالات يكون فيها كلوروكوين قاتلا لمرضى كورونا

2020/04/11 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادرا ما تكون مدينة إسطنبول التركية التي يبلغ عدد قاطنيها 16 مليون نسمة ساكنة، لكن سكانها أجبروا هذا السبت على البقاء في منازلهم في اليوم الأول من العزل المفروض بهدف احتواء وباء كوفيد-19.وخلت ساحة تقسيم وجادة استقلال، أشهر معالم المدينة التي تكتظ عادة بالناس، تماما من المارة.

وفي حي أمينونو في قلب الوسط التاريخي لإسطنبول، كان شرطيون يجرون دوريات للتأكد من التزام السكان بالتدابير.

وخيم الهدوء أيضا فوق مضيق البوسفور الذي يكتظ عادة بعبارات تتنقل بين ضفتي المدينة.

ولم يخرق هذا الصمت غير المألوف سوى صوت هدير محركات شاحنات المخابز التي جالت الطرق الخالية لبيع الخبز.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة حظر تجوال على سكان 30 أكبر مدينة في البلاد بينها أنقرة واسطنبول حتى مساء الأحد.

ويهدف هذا العزل الذي يستمر 48 ساعة إلى منع السكان من الاستفادة من الطقس الجميل والخروج في عطلة نهاية الأسبوع للتنزه، كما حصل خلال الأسابيع الماضية رغم تفشي الوباء.

وفي بيان نشر السبت، أعلنت الداخلية التركية أن العزل يشمل نحو 63 مليون تركي، مضيفة أن المواطنين احترموا التدبير بوجه عام.

وأوقف ستة أشخاص لم يحترموا العزل في حي كوتشوك تشيكميجيه في إسطنبول بعدما قاوموا عناصر الشرطة الذين كانوا يعدون محضرا بحقهم.

وتسارع تفشي الوباء في الأيام الأخيرة في تركيا حيث سجلت حتى الآن 52 ألف إصابة و1100 وفاة، وفق آخر حصيلة رسمية نشرت السبت.

وبين مساء الجمعة ومساء السبت، سجلت أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة، وفق ما أكدت وزارة الصحة، وهو أعلى حصيلة يومية للإصابات حتى الآن.

وعلى عكس السكون الذي يجتاح إسطنبول السبت، ساد الهلع الجمعة بين الأتراك مع إعلان العزل قبل ساعتين من دخوله حيز التنفيذ.

وهرع آلاف الأشخاص إلى المتاجر للتزود بالخبز والجبنة والسجائر.

My friend is in Turkey and the gov just announced a total lockdown for the next 48hours.



It’s a sudden announcement and look at how the people panicking over there 😖😖😖 #covid19 pic.twitter.com/LQhdL1vt7k— 🔥 (@ieeko) April 11, 2020

وانتقد عدد من المعارضين والناشطين على الإنترنت إعلان العزل قبل وقت قليل من بدء فرضه.

وأكد رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي يطالب منذ أسابيع بفرض عزل تام، أنه لم يبلغ مسبقا بنية فرض التدبير.

