علي ربيعي: وباء كورونا سيشكل خطرا على وظائف الملايين بالقطاعين الحكومي والخاص

2020/04/11 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، من تداعيات واضرار وباء كورونا على الأوضاع الاقتصادية في بلاده.

وأكد ربيعي في تصريح، ان أزمة وباء كورونا التي تجتاح ايران ستشكل خطرا على وظائف أكثر من ثلاثة ملايين عامل في القطاع الحكومي، وأربعة ملايين آخرين من العاملين في الأعمال الحرة والقطاع الخاص، إضافة إلى تسببها بإيقاف العمل بأكثر من مليون ونصف المليون معمل ومشغل، مبينا ان استمرار الأوضاع الراهنة يمكن ان يؤدي الى انخفاض معدل النمو الى ما تحت الصفر على حد تعبيره.

ومما يجدر ذكره ان الإحصاءات التي اجريت قبل ستة اشهر من الان، أظهرت ان نسبة البطالة في ايران كانت تبلغ عشرة ونصف بالمئة، فيما ارتفعت نسبة البطالة شريحة الشباب من الى اكثر من ستة وعشرين بالمئة.

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