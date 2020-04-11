الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب يقر خطة دعم بقيمة 35 مليون يورو

2020/04/11 | 22:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس ـ وكالات: أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب أنّه أقر “خطة دعم وإنعاش” بقيمة 35 مليون يورو لمختلف الأطراف المعنيين باللعبة في البلاد، لمواجهة عواقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد..وأوضح الاتحاد في بيان له أنّ الخطة: “ستعالج أوضاع الذين يواجهون صعوبات اقتصادية خطيرة متتالية نتيجة الأزمة الصحية، كالأندية المنتسبة والمدربين المحترفين المستقلين واللاعبين الفرنسيين ...

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