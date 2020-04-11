2020/04/11 | 22:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علياء علي العتبي* أهمية الرياضة تتنوع أهمية الرياضة وفوائدها على جسم الإنسان، حيث إنها تَنعكس على صِحته البدنية، والعقلية، والاجتماعية أيضاً، وفيما يلي عدداً منها: المحافظة على وزن صحي: تُساهم ممارسة الرياضة في الحفاظ على وزن الجسم أو إنقاصه، وذلك من خلال ممارستها باستمرار سواء عن طريق الرياضات الفردية أو الجماعية، حيث إنه من خلالها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقل السليم في الجسم السليم الرياضة وفوائدها على صحة الأنسان) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقل السليم في الجسم السليم الرياضة وفوائدها على صحة الأنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).