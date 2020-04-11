المغرب يفرض ارتداء الكمامات على كل الاشخاص المسموح لهم بالتنقل

2020/04/11 | 22:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن ثلاثة اشهر لمن يخالف الضوابط الصباح الجديد-متابعة: يراهن المغرب على سد حاجته من الكمامات من خلال تأمينها من مصانع محلية خاصة بعد ان اصدرت السلطات قرارا يفرض من خلاله ارتداء الكمامات على كل الاشخاص المسموح لهم بالتنقل في اثناء الحجر الصحي.وبينما ما تزال عدة بلدان مترددة في اللجوء إلى هذه الخيار، قررت السلطات ...

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