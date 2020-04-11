ستلاحقكم لعنة عبد المهدي ودماء القادة الشهداء

2020/04/11 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان فرج الساعدي في لقاء معي في برنامج شباب NEXT الذي بث من قناة العهد الفضائية قبل فترة قصيرة قلت إن التظاهرات الشعبية أختطفت والمختطف هنا ليس جهة واحدة بل جهات متعددة من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وكلاً له مراميه وتطلعاته وطموحاته سواء كانت مرتبطة بمخططات والاعيب دول كبرى أو لمصالح حزبية وشخصية ونفعية […]

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