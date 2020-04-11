لاعب المنتخب السابق حسن المولى ينقل كورونا الى اربعة من افراد عائلته

2020/04/11 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر بصري اليوم السبت، أن لاعب المنتخب السابق حسن المولى الذي يعالج بمستشفى الجمهوري في البصرة بسبب اصابته بكورونا، قد نقل الفيروس الى اربعة من افراد عائلته.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لاعب الجوية والمنتخب حسن المولى الذي اصيب قبل اربعة ايام بفيروس كورونا ويرقد بالمستشفى الجمهوري في البصرة قد نقل الفيروس الى عائلته".

واضاف: أن "المولى نقل الفيروس الى زوجته وبناته الاثنتين وزوجة ابنه، حيث اكدت الفحوصات المختبرية ان النساء الاربع مصابات بالفيروس".

يشار الى ان المولى يرقد حاليا بالمستشفى الجمهوري بالبصرة لغرض العلاج من كورونا.

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