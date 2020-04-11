حلبجة تلجأ لتدابير إضافية للتأكد من إصابات بكورونا بينها لصحفي

2020/04/11 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مديرية صحة محافظة حلبجة بإقليم كوردستان العراق يوم السبت إنها ستلجأ لتدابير إضافية للتأكد من حالات كشفت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا من بينها أول إصابة لصحفي في الإقليم.

وقال مدير صحة حلبجة آزاد مصصفی قادر لشفق نيوز، "قمنا اليوم بفحص عدد من المواطنین في حلبجة، فكانت نتائج البعض منهم إيجابية أي حاملة للفيروس رغم عدم ظهور علامات المرض عليهم".

وتابع بالقول، "لذلك قررنا إعادە إجراء الفحوصات مرة أخری للتأكد منها"، مشيراً إلى أن "هؤلاء سيبقون في الحجر الصحي لغاية التأكد منها".

وكان الصحفي هريم قادر قد أبلغ شفق نيوز، السبت، بأن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا ليكون أول صحفي يصيبه الوباء في إقليم كوردستان.

ورغم هذه التأكيدات، إلا أن وزارة الصحة في حكومة الإقليم أصدرت بياناً، قالت فيه إنها لم تسجل لغاية الآن أية إصابات بين الصحفيين في حلبجة.

ووفق ما قاله الصحفي قادر، فإنه أجرى فحوصات مختبرية بناء على طلب وزارة الصحة التي ألزمت كل الصحفيين في محافظته حلبجة وبقية مناطق إقليم كوردستان بهذا الإجراء.

وأردف بالقول، "كانت نتيجة فحوصاتي إيجابية، أي أنني حامل للفيروس.



والآن سأدخل المستشفى الخاص برعاية مرضى كورونا".

وأشار قادر إلى أن السلطات الصحية ستجري فحوصات مختبرية لزوجته وأطفاله أيضاً للتأكد فيما إذا كانوا يحملون الفيروس من عدمه.

ووجه قادر نداء عبر شفق نيوز إلى كل من التقى به مؤخراً لإجراء فحص كورونا من أجل سلامتهم.

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