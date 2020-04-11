ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 41 في أربيل

2020/04/11 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تعافي أحد المصابين بفيروس كورونا من المرض في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن أحد المصابين بفيروس كورونا تعافي تماماً من المرض وغادر المستشفى إلى منزله.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 41.

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