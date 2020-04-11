خالد_الحروب - خالد الحروب - -خدعة القرن-: تفكيك العنوان وتأملات في لغة العنصرية الكولونيالية

2020/04/11 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_الحروب تقدم "خدعة القرن" ونصوصها اللئيمة نموذجا مُذهلا في آليات قلب الحقائق، وفبركة التاريخ الماضي والقريب، واستتفاه القانون والأعراف الدولية، وتكرار لوم الفلسطينيين مداورة او مواجهة، مقابل الانحياز الاعمى والمُعبر عنه بوقاحة إلى جانب المستعمر الإسرائيلي.احد الجوانب المُدهشة في نصوص الصفقة "القرنية" يتمثل في "فن" نحت، او تزوير، الكلمات والتعامل مع المصطلحات، وطمس كثير مما هو مُتعارف عليه منها، وتوليد مف......

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