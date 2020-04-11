(المقاومة) وشرعية إصدار البيانات بشأن تقويم العملية السياسية ؟

2020/04/11 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي تعد المقاومة واحدة من الثوابت الأساسية لأية امة ،تخلصت من نير الاستعمار والتخلف ،ولا تنتهي مهمتها في حدود الواجب العسكري ،لان الذين انخرطوا في مشروع المقاومة هم من فئات مختلفة من ابناء الشعب ،وبذا فهم يمثلون المجتمع بكل تنوعه وتكامله .بعد انتهاء العمليات العسكرية ،وخروج قوات الاحتلال ،فان قيادات المقاومة غالبا مايكونون […]

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