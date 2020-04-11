2020/04/11 | 22:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلات غذائية على شكل علم عراقي لتوزيعها على المحتاجين في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلات غذائية على شكل علم عراقي لتوزيعها على المحتاجين في المثنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلات غذائية على شكل علم عراقي لتوزيعها على المحتاجين في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).