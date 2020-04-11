تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا بين طاقم حاملة روزفليت

2020/04/11 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأمريكية، تسجيل 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات " ثيودور روزفلت".

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