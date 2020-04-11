فرنسا تسجل 635 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/11 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 635 حالة وفاة جديدة جراء إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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