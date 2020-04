{فيسبوك} تنفق 24 مليون دولار على حماية زوكربيرغ

2020/04/11 | 22:52 - المصدر: الصباح

أنفقت شركة فيسبوك أكثر من 23 مليون دولار في 2019 على الحماية والسفر الجوي الخاص بالرئيس التنفيذي (مارك زوكربيرغ) Mark Zuckerberg، وذلك وفقا لإيداع مالي جديد.



ويزيد هذا المبلغ عن المبلغ السابق البالغ نحو 20 مليون دولار الذي أنفته الشركة في العام 2018، ومبلغ 9.1 مليون دولار الذي أنفته الشركة في العام 2017.الأمن الشخصي

وتشمل النفقات نحو 10.5 مليون دولار مقابل التكاليف المتعلقة بالأمن الشخصي لمارك زوكربيرغ في منزله وأثناء سفره الشخصي، كما تتضمن النفقات مبلغا إضافيا بقيمة 10 ملايين دولار لحمايته وحماية أسرته.

وللمقارنة، فقد أنفقت شركة فيسبوك نحو 9.95 مليون دولار على الأمن الخاص بمارك زوكربيرغ في العام 2018 وزهاء 7.5 مليون دولار في 2017.

ويظهر الإيداع المالي أيضا أن تكاليف الطائرات الخاصة لزوكربيرغ وصلت إلى 2.95 مليون دولار، في حين أنفقت الشركة 2.59 مليون دولار على السفر الجوي الخاص بزوكربيرغ في 2018 و 1.52 مليون دولار في 2017.

وفي حين يبقى راتب زوكربيرغ السنوي دولارا واحدا، فإن جميع النقات هذه تقدم تحت بند "تعويضات أخرى" لزوكربيرغ.

وحصلت في الوقت نفسه (شيريل ساندبرغ) Sheryl Sandberg، الرئيس التنفيذي للعمليات في فيسبوك، على أجر أساسي يزيد قليلا عن 880 ألف دولار، ما يشكل ارتفاعا عن مبلغ 850 ألف دولار في العام 2018.

كما حصلت ساندبرغ على مكافأة بقيمة 900 ألف دولار، مقارنة بمكافأة بقيمة 638 ألف دولار في 2018، وتلقت 19.67 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم، بينما تلقت 18.42 مليون دولار كمكافأة عبر الأسهم في 2018.

وأنفقت شركة فيسبوك 4.37 مليون دولار في العام 2019 على الأمن الشخصي لساندبرغ، ما يشكل ارتفاعاً من الرقم السابق البالغ 2.9 مليون دولار في عام 2018.

طائرات خاصة

ويوضح الإيداع المالي أنَّ تكاليف الطائرات الخاصة لساندبرغ وصلت إلى 1.3 مليون دولار في العام 2019، في حين أنفقت الشركة 900 ألف دولار على السفر الجوي الخاص بساندبرغ في 2018.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن التكاليف تشمل رسوم الركاب والوقود والطاقم وتكاليف الطعام التي أبلغت عنها شركة تأجير الطائرات.

وأعلنت شركة فيسبوك في العام 2019 عن أربعة أرباع متتالية من النمو، مما ساعد في نمو الإيرادات بنسبة 24.7 في المئة خلال الربع الرابع مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018.

"الوضع الهادئ"

كما أطلقت فيسبوك ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات من تطبيقها الرئيسي على الأجهزة المحمولة.

وكانت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة المسماة (الوضع الهادئ) Quiet Mode الشهر الماضي، والآن أعلنت إطلاقها رسميا لتُتاح لمستخدمي نظام (آي أوإس) iOS خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي أندرويد اعتبارا من شهر أيار المقبل.

وتضع الشركة الميزة جنبا إلى جنب مع جهود الاستجابة الأخرى لأزمة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد - 19) COVID-19، وقد دُمجت في قسم (وقتك على فيسبوك) Your Time on Facebook الذي أُطلق في العام 2018؛ بهدف تمكين المستخدمين من حساب الوقت الذي يقضونه في الشبكة، وإدارته.

مخاوف مجتمعيَّة

ويمثل (الوضع الهادئ) جزءا من جهود واسعة من شركات التقنية لمعالجة المخاوف المجتمعيَّة بشأن التأثير السلبي للتقنية في صحة المستخدمين العقلية.



وكانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الآثار الضارة لإدمان الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تساهم في زيادة الاكتئاب والوحدة – خاصة عند الشباب.



ونظرا لأن الناس أصبحوا يقضون المزيد من الوقت بمفردهم في المنزل، فقد يصبح من السهل الوقوع في العادات السيئة وقضاء المزيد من الوقت عبر الإنترنت.



وقد صُمم (الوضع الهادئ) لمعالجة هذا السيناريو.

أما عن آلية عمل الميزة الجديدة، فهي تسمح للمستخدمين بكتم الإشعارات جميعها باستثناء إشعارات تحديثات الخصوصية، وغيرها من الإشعارات المهمة.



ومع أن فيسبوك توفر بالفعل إمكانية كتم الإشعارات من التطبيق، إلا أن (الوضع الهادئ) يختلف في أنه يسمح بتحديد فترة زمنية لكتم

الإشعارات.

الإعدادات والخصوصية

ويمكن الوصول إلى (الوضع الهادئ) – عند توفره – من خلال الذهاب إلى القائمة الرئيسة، ثم (الإعدادات والخصوصية) Settings and Privacy، ثم (وقتك على فيسبوك) Your Time on Facebook، ثم النقر على (إدارة وقتك) Manage Your Time، حيث سيرى المستخدم خيارين: (الوضع الهادئ)، و(جدولة الوضع الهادئ) Scheduled Quiet Mode.



ويسمح الأول بحجب كل الإشعارات، في حين يسمح الآخر بتحديد الأوقات والأيام التي يُراد فيها إيقاف الإشعارات.

وحين يكون (الوضع الهادئ) مُفعَّلا، فإنَّ رسالة تذكير بذلك ستظهر للمستخدمين في كل مرة يفتح فيها التطبيق، وفي الرسالة أيضا سيرى

المستخدم الوقت المتبقي حتى نهاية الفترة الزمنية المحددة لإيقاف الإشعارات.

