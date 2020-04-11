رئيس كتلة بدر يكشف لـ”العهد” ما يقوي الكاظمي على حساب سابقيه

2020/04/11 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي، اليوم السبت، ان التوافق الشيعي الذي حصل عليه المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي سيقويه على حساب سابقيه.وقال الكعبي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ان ” تكليف الزرفي اريد به اضعاف القوى الشيعية، “مؤكدا ” لن نقبل بمحاولات اضعاف القوى الشيعية وسنردعها”.واضاف […]

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