2020/04/11 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: تسجيل 11 وفاة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 146) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر: تسجيل 11 وفاة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 146) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).