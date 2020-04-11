صحة الرصافة : كسر الحظر افشل خطط انهاء خطر فيروس كورونا

2020/04/11 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عزا مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي ، اليوم السبت، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الى كسر حظر التجوال الصحي من قبل مواطنين ،مشيرا الى ان العراق ما زال في خطته الدفاعية والهجومية للقضاء على الوباء .وقال الساعدي في تصريح تابعته " كلكامش برس ، إن "غالبية المرضى بفيروس كرورنا في مستشفيات الرصافة حالتهم جيدة ويتماثلون للشفاء كما أن البروتوكولات العلاجية المتوفرة متميزة وعددها ٤ بروتوكولات علاجية للحالات البسيطة والشديدة والحرجة".وأضاف: "هناك استقراراً بالأرقام للإصابات والفرصة مازالت متاحة للقضاء على الفيروس مشيراً إلى أن الكوادر الصحية في السابق كانت قريبة جداً من حسم الفيروس واحتوائه لكن كسر الحظر من قبل بعض المواطنين زاد من عدد الإصابات".واشار إلى أن "العراق مازال في خطته الدفاعية والهجومية للقضاء على الوباء".وطالب المواطنين الالتزام بالحظر المنزلي من أجل احتواء فيروس كرورنا" .

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