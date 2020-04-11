العلماء يكتشفون 3 سلالات من فيروس كورونا في العالم

2020/04/11 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن العلماء تمكنوا من اكتشاف انتشار ثلاثة أنواع من فيروس كورونا المستجد في مختلف بقاع العالم.

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