السهيل: معالجات الوزارة لن تكون مثالية.. ويلمح الى تقليص المواد الدراسية

2020/04/11 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، ان معالجات الوزارة لن تكون مثالية.

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