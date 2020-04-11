تسجيل حالة شفاء جديدة من كورونا في اربيل

2020/04/11 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم السبت، عن تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المحافظة.

وقال...





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