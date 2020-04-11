جدل وتأكيدات واعتذارات.. هل وصل وزير الدفاع الأميركي إلى قاعدة عين الأسد غرب الأنبار بزيارة مفاجئة؟

2020/04/11 | 23:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تضاربت الانباء بين اعلاميين ومصادر صحفية، حول وصول وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر إلى قاعدة عين الاسد غرب الانبار، بالتزامن مع تواجد رئيس الجمهورية برهم صالح رفقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الانبار.وصول وزير الدفاع الامريكي الى القاعدة عين الاسد .ويذكر ايضا عن وصول برهم صالح والكاظمي صباح اليوم الى […]

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