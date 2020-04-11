ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/04/11 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..قالت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، ان ” مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد اكد اصابة ثلاث حالات جديدة في المحافظة بفيروس كورونا “.وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج تحاليل العينات في المختبر المركزي في بغداد ، اثبتت اصابة ثلاثة اشخاص […]

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