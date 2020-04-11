مقتل راعٍ وإصابة آخر بهجوم مسلح في كلار

2020/04/11 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت بمقتل راعي أغنام وإصابة آخر بجروح في هجوم مسلح شنه مجهولون في قضاء كلار.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على اثنين من رعاة الغنم في قرية قنگربان بناحية كفري تابع لقضاء كلار.

وأضاف المصدر أن أحدهما لقي حتفه على الفور، فيما أصيب الثاني بجروح بليغة نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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