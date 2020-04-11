بارزاني معزياً برحيل الجادرجي: خسارة لكل البشرية

2020/04/11 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دوّن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، تغريدة باللغة الانجليزية في موقع تويتر اثنى فيها على المهندس المعماري العراقي رفعت الجادرجي الذي توفي في العاصمة البريطانية لندن عن94 عاما.

وقال بارزاني في تغريدته التي تابعتها شفق نيوز، إن "رحيل المهندس المعماري العراقي البارز رفعت الجادرجي خسارة فادحة ليس للعراق بل للبشرية جمعاء.



نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا كل القوة المطلوبة في الوقت الذي نتصالح فيه مع فقدان هذا الكنز الوطني".

وعلى صعيد متصل بعث فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برقية مواساة لأسرة الفقيد الجادرجي جاء فيها "السيدات و السادة / اسرة الچادرچى العريقة.



نواسيكم بوفاة المغفور له بأذن الله رفعت الجادرجى الذي لبى نداء الحق، بدعاء الغفران له و رجاء السلوان لكم.



للراحل مكانته الرفيعة في ذاكرة العراقيين و العالم، بما قدمه من فنون العمارة الهندسية، واستحضاراته للعمران الاسلامي في مزاوجة جعلته علما من اعلام العراق قل نظيره على حياته و بعد رحيله".

وتابع "لكم منا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تعازيَ الراضين المحتسبين لقضاء الله، و موفور الاحترام لاسرة قدمت للعراق اصلاء في كل ميادين العمل التي رافقت نهضة العراق، راجين لكم السلامة و العوض فيما استرده جل ثناؤه من امانة".

وتوفي المعماري والتشكيلي العراقي رفعت الجادرجي، يوم الجمعة 10 نيسان الجاري، في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 94 عاما وترك تاريخا كبيرا من الأعمال المعمارية البارزة في العراق وعدد من البلدان العربية.



ونعته بعثة العراق في الأمم المتحدة قائلة "رحل تاركا ارثا فنيا سيبقى شاهدا على ذوقه وإبداعه".

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