شرطة كربلاء توزع 600 سلة غذائية للعوائل الفقيرة

2020/04/11 | 23:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، مساء السبت ، عن توزيع 600 سلة غذائية من قبل الاجهزة الامنية المختلفة للعوائل الفقيرة في مناطق متفرقة المحافظة “.وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) كمبادرة إنسانية من قبل القوات الامنية وبتوجيه من قبل قائد الشرطة اللواء […]

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