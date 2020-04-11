نيويورك تعلن انهاء العام الدراسي في المدارس للسيطرة على كورونا

2020/04/11 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية مدينة نيويورك يوم السبت إن المدارس الحكومية ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي ،حيث تكافح المدينة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وقال في مؤتمر صحفي "إبلاغكم أننا لن نستطيع العودة إلى مدارسنا لبقية العام الدراسي الحالي مؤلم لكن يمكنني أيضا القول إن هذا هو الفعل الصواب.وأمر دي بلاسيو بإغلاق المدارس الحكومية منذ 16 مارس آذار للحد من انتشار المرض وكان المستهدف في البداية إعادة فتحها في 20 أبريل نيسان.لكنه قال إنه سرعان ما تبين أن هذا الموعد غير واقعي بعدما أصبحت المدينة أحد أبرز بؤر تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

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