بعد تسجيل اصابات جديدة ..الصحة السورية :ابقوا في المنازل

2020/04/11 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/دمشق أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" المستجد (كوفيد 19).ووفقا لبيان وزارة الصحة فإن، عدد الإصابات المسجلة في البلاد، بلغت 25 إصابة، وحالتي وفاة، و4 حالات تماثلت للشفاء.وأشار بيان الوزارة، إلى أنه من الصعب التنبؤ بمسار "فيروس كورونا"لجهة انتشاره وانحساره أو اندثاره، مؤكدة أن العلاج الوحيد حتى الآن هو الالتزام بالتدابير الصحية عبر البقاء في المنزل".

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