نائب عن الحكمة لـ”العهد” : حضور الشيعة بتكليف الكاظمي بدد فرضيات التنافر.. هكذا عاتب العامري رئيس الجمهورية

2020/04/11 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى القيادي في تيار الحكمة علي العبودي، اليوم السبت، ان حضور قادة القوى الشيعية لمراسيم تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة بدد فرضيات التنافر، وكشف عن عتب قدمه رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال المراسيم.وقال العبودي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، ان “الدعم الكردي […]

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