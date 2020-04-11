عاجل: صحة ذي قار تؤكد سلامة 39 عينة كان يشتبه اصابتها بكورونا

2020/04/11 | 23:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت صحة ذي قار، اليوم السبت، سلامة 39 عينة كان يشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، ان "المختبر المركزي في بغداد اثبت سلامة 39 عينة كان يشتبه اصابتها بفيروس كورونا".

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