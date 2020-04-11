مصر تسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/11 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 11 حالات وفاة ، إلى جانب تعافي 42 مصابا وخروجهم من المستشفى.

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