السليمانية.. إعادة فتح أسواق رئيسية غداً والتحضير لعودة الحياة الطبيعية

2020/04/11 | 23:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تفتتح يوم غد الاحد أسواق تصريف العملة في السليمانية، وفق ما كشفه المتحدث باسم أسواق تصريف العملة جبار گوران.

وقال گوران لشفق نيوز، ان "يوم غد الاحد سيجري فيه افتتاح بورصة وأسواق الدولار فې السلیمانیة"، مشيرا الى ان "الافتتاح سیکون من الساعە 10 الی الساعە 3 مساء".

وتابع گوران موضحا، ان "العمل فې السوق سیکون تحت اشراف فرقة طبیة ويجري الالتزام بالتعلیمات والارشادات الصحیة واستعمال الکمامات والکفوف والمعقمات".

ولفت إلى أنه "یجب ان یتواجد فې کل محل من المحال شخصان فقط وان يقتصر التعامل بالعملات فقط للتجار و الحرکة التجاریة".

في الأثناء، أفاد مصدر مطلع لشفق نيوز، بعقد اجتماع بين هفال ابو بکر محافظ السلیمانیة، وآوات محمد قائممقام المحافظة، والدکتور صباح هورامي مدیر الصحة.

وأوضح أن المسؤولين الثلاثة يبحثون التحضيرات لإعادة الحياة الطبيعية للمحافظة من خلال رفع الحواجز الکونکریتیة وتخفيف حظر التجوال.

وتعطلت اسواق تصريف العملة وغيرها في اقليم كوردستان طيلة المدة الماضية منذ فرض حظل التجوال في شهر آذار الماضي؛ مثلما تعطلت كثير من الفعاليات الحياتية اليومية بسبب الحظر خوفا من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩.

ومن المقرر أن يستمر حظر التجوال في الإقليم لغاية 16 آذار/مارس الجاري.

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