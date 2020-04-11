2020/04/11 | 23:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مارثون طويل من اللف والدوران وجولات محبطة لتكليف بديل (محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي) عن رئيس مجلس الوزراء المستقيل (عادل عبد المهدي) وهدر لا مثيل له للوقت والفرص والجهد، اتفق (الاخوة-الاعداء) على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي للمنصب التنفيذي الاول في الدولة العراقية، وصادف ذلك في اليوم التاريخي الذي شهد زوال النظام المباد.بكل تاكيد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة اطفاء وطني) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة اطفاء وطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).