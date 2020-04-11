وداعا رفعت الجادرجي

2020/04/11 | 23:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي بوفاة رفعت الجادرجي يكون جيل كامل من مبدعي النهضة العراقية قد اختفى، فالمبدع رفعت الجادرجي المهندس المعماري العالمي على الرغم من بعده عن العمل السياسي الا انه لم يستطع أن يكون بمنأى عن التأثر بالسياسة ليس فقط من باب أبيه كامل الجادرجي ولكن أيضا من خلال عمله كمهندس.عندما عاد من ...

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