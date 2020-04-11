2020/04/11 | 23:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتل الشيعية تستبعد إجراء انتخابات مبكرة بذريعة الازمة الصحية والامكانات الفنية بغداد- وعد الشمري: حدّدت الكتل الشيعية أبرز مهام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مؤكدة أن ثلاث مسؤوليات داخلية بانتظار حكومته، إضافة إلى إبعاد العراق عن ساحة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها استبعدت في الوقت ذاته إجراء انتخابات مبكرة؛ بسبب الأزمة الصحية، وعدم توفر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا وانهيار اسعار النفط والنزاع الاميركي – الايراني التحديات التي تواجه الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا وانهيار اسعار النفط والنزاع الاميركي – الايراني التحديات التي تواجه الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).