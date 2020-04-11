الحشد يعتقل أربعة

2020/04/11 | 23:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي العراقي، السبت، عن اعتقال أربعة عناصر من تنظيم"داعش" قرب بحيرة حمرين....

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