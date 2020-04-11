2020/04/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح يشير مصطلح القيم الإنسانية إلى مجموعة الأخلاق السامية والمبادئ التي ترعرع عليها الأفراد من مختلف الأجناس والفئات، فهي القواعد التي يرتكز عليها الشخص عند تعامله مع أعضاء المجتمع الآخرين وهي الأخلاق الفضيلة التي يتحلى بها كالصدق، والأمانة، وحب الآخرين، والتسامح، والعفو عن الخطأ، واجتناب الظلم والحقد، إضافة إلى الحرص على نشر الحب والود بين مختلف الدوائر القريبة للأفراد، وما إلى ذلك من الأُسس التي تدع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عامر_صالح - عامر صالح - فيروس كورونا المستجد وسيكولوجيا الصراع بين الشماتة والأنتقام والقيم الانسانية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عامر_صالح - عامر صالح - فيروس كورونا المستجد وسيكولوجيا الصراع بين الشماتة والأنتقام والقيم الانسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).