2020/04/11 | 23:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في رئاسة الجمهورية ينفي لقاء صالح بوزير الدفاع الاميركي في قاعدة عين الاسد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في رئاسة الجمهورية ينفي لقاء صالح بوزير الدفاع الاميركي في قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في رئاسة الجمهورية ينفي لقاء صالح بوزير الدفاع الاميركي في قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).