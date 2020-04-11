مصدر ينفي لقاء رئيس الجمهورية بوزير الدفاع الامريكي

2020/04/11 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ خاص

نفى مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، اليوم السبت، ما تداولته وسائل الاعلام بشأن لقاء الرئيس برهم صالح ب...





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