وزير الدفاع يحيل المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول الى المحاربين

2020/04/11 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، السبت، بقيام وزير الدفاع نجاح الشمري باحالة مدير مديرية الاعلام في الوزارة العميد...





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