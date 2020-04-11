ادارة مطار النجف تؤكد تمديد تعليق الرحلات الجوية لغاية 18 نيسان الجاري

2020/04/11 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ النجف

اكدت دائرة مطار النجف الدولي، اليوم السبت، تمديد تعليق رحلات المطار الى يوم 18 نيسان الجاري.

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