بهدف نشر الوعي.. ترجمة كتاب لأطباء ووهان إلى الكوردية في 10 أيام

2020/04/11 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بهدف نشر الوعي والاستفادة من التجربة الصينية في مواجهة فيروس كورونا، قام فريق متطوع في مدينة السليمانية باقليم كوردستان بترجمة كتاب مؤلف من 70 صفحة خلال مدة 10 ايام تم تأليفه حول فيروس كورونا واجراءات مواجهته من قبل اطباء مدينة ووهان الصينية

وقام أطباء مدينة ووهان الصينية عن طريق تأليف كتاب تحت عنوان "الدليل اليدوي لمنع ومعالجة كوفيد 19" الذي يتحدث عن كيفية الفحص وتحديد المريض وكيفية بقائهم وتعقيم الاشياء والعديد من الموضوعات المهمة الاخرى.

وقال صاحب فكرة ترجمة الكتاب من الانجليزية الى الكوردية الدكتور توانا عثمان في تصريح للقسم الكوردي لصوت امريكا ان الكتاب تمت ترجمته من قبل فريق مكون من 33 شخصا وكان لعدد من الاشخاص والشخصيات دور في نراجعته واستغرقت العملية بمجملها اقل من عشرة ايام فقط.

والكتاب الذي تم تأليفه من قبل الدكتور تينغ بو زي جيانغ مدير اول مستشفى خاصة بمرض كورونا وتم التقديم له من قبل كلية زي جيانغ الطبية، برأي التدريسي في جامعة السليمانية والمشرف على الترجمة "بيان طه مجيد" يسلط الضوء بشكل دقيق على كيفية التعامل مع الفيروس والمصابين به.

واضاف انه على الرغم من ان الكتاب خاص بالاطباء والكوادر الصحية الا انه بامكان الجميع قراءته والاستفادة منه.

ومع انطلاق المشروع تم ابلاغ الاطراف المعنية ومع طباعة الكتاب تسلمته المديريات ووزعته على كوادرها بهدف نشر المزيد من المعلومات بشأن كيفية التعامل مع الوضع.

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