بسبب كورونا .. التعليم تحّدث مواعيد التقديم للدراسات العليا في الجامعات العراقية

2020/04/11 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديل وتحديث مواعيد التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي الحالي .وقال بيان الوزارة ان "وزير التعليم وافق على تحديث وتعديل مدة التقديم للدراسات العليا في الجامعات العراقية ليكون يوم 2020/6/28 بدلا من 2020/4/20 وتنتهي فترة التقديم في 2020/7/30 مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد".واضاف ان الامتحان التنافسي للمتقدمين سيكون بتاريخ 2020/9/1 فيما ستتولى الكليات تدقيق بيانات المتقدمين ومطابقتها مع البيانات الإلكترونية على ان تعلن النتائج بتاريخ 11 أيلول المقبل وتصدر الأوامر الجامعية بتاريخ 2020/9/18، مبيناً أن القبول سيتم على وفق الضوابط والتعليمات وبحسب الاستحقاق".

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